Верующим пояснили, куда уходит душа после смерти

После смерти душа человека не сразу покидает земной мир: сначала, как говорится в материале, она некоторое время остается рядом с привычными местами и видит скорбь близких, сообщает akpars.ru.

Затем, согласно приведенному объяснению, душа направляется не сразу на небеса, а в пространство более тонких энергий. Быстрота такого перехода связывается с ее внутренним состоянием и тем, насколько сильно она привязана к земной жизни.

Иной мир в материале описывается как более легкое и подвижное пространство. Отмечается, что в нем душе не нужно прилагать большие усилия, чтобы чего-либо достигнуть.

Это состояние сравнивают с осознанным сном, кинолентой или игрой. Подчеркивается, что такая реальность воспринимается более гибкой, чем привычный человеку земной мир.

Авторы материала считают, что люди, пережившие краткое пребывание «на том свете», могли бы согласиться с подобным описанием. В этом смысле смерть представляется как переход к другой форме существования.