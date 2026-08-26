Россиянам открыли 5G-роуминг на Карибах

Туристы, которые выберут для отдыха экзотические маршруты, смогут получить преимущества сети пятого поколения наравне с ценителями популярных азиатских и европейских направлений. МегаФон расширил географию 5G-роуминга: теперь он стал доступен абонентам на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее.

В ряде стран — Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре — оператор заключил дополнительные партнёрские соглашения и расширил список сетей, где можно подключиться к 5G. Согласно аналитике компании, уже 80% туристов в летнем сезоне-2026 отправились в страны, где у оператора открыт роуминг в 5G и клиенты могут оценить плюсы новой технологии.

Впервые 5G-роуминг стал доступен пользователям в Брунее и на Карибах — Барбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, турпоток в которые в целом вырос в 1,5 раза год к году. Эти дальние страны привлекают любителей снорклинга и дайвинга коралловыми рифами, разнообразной морской фауной и затонувшими кораблями. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и делиться впечатлениями от поездки.

Востребованность мобильного интернета в поездках подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных. Так, в июле объём трафика на Ямайке вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Танзании и Марокко, где ранее были расширены возможности предоставления 5G-роуминга, рост составил 66% и 28% соответственно.

Для того чтобы корректно подключиться к новым сетям в зарубежных странах, перед поездкой необходимо проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах и туристических локациях, неподалёку от достопримечательностей.