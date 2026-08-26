Полезное

Россиянам открыли 5G-роуминг на Карибах

Служба новостей Автор статьи
Туристы, которые выберут для отдыха экзотически...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться на Дзен.канал

Туристы, которые выберут для отдыха экзотические маршруты, смогут получить преимущества сети пятого поколения наравне с ценителями популярных азиатских и европейских направлений. МегаФон расширил географию 5G-роуминга: теперь он стал доступен абонентам на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее.

В ряде стран — Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре — оператор заключил дополнительные партнёрские соглашения и расширил список сетей, где можно подключиться к 5G. Согласно аналитике компании, уже 80% туристов в летнем сезоне-2026 отправились в страны, где у оператора открыт роуминг в 5G и клиенты могут оценить плюсы новой технологии.

Впервые 5G-роуминг стал доступен пользователям в Брунее и на Карибах — Барбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, турпоток в которые в целом вырос в 1,5 раза год к году. Эти дальние страны привлекают любителей снорклинга и дайвинга коралловыми рифами, разнообразной морской фауной и затонувшими кораблями. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и делиться впечатлениями от поездки.

Востребованность мобильного интернета в поездках подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных. Так, в июле объём трафика на Ямайке вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Танзании и Марокко, где ранее были расширены возможности предоставления 5G-роуминга, рост составил 66% и 28% соответственно.

Для того чтобы корректно подключиться к новым сетям в зарубежных странах, перед поездкой необходимо проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах и туристических локациях, неподалёку от достопримечательностей.

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

уничтожение тараканов с барьерной защитой отзывы

Не у нас

день назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

2 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

ремонт швейных машин уфа в Уфе

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными

Кулинария

час назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки
Новости Казани
2 минуты назад

Дело о неуплате налогов на 161 млн рублей ушло в суд Казани

В Казани суд рассмотрит дело экс-директора ООО,...

Технологии

9 минут назад

Wildberries запустил мессенджер WB Chat для пользователей

Интересное в Казани

день назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

Технологии

2 часа назад

Poco объявила о глобальном запуске F9 Pro и F9 Ultra

Кулинария

2 часа назад

Картошку для жарки сначала заливаю водой: после одного шага корочка получается заметно лучше
Более 860 студентов Татарстана работали вожатым...
Новости Татарстана
час назад

Более 860 студентов Татарстана работали вожатыми летом 2026 года

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов ознакомился с проектами развития СИБУРа в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

92 рюкзака для будущих первоклассников вручили в Чистополе

Кулинария

3 часа назад

Муку в сырники кладу только снаружи: внутри они получаются совсем другой текстуры
Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не пер...
Интересное в Казани
6 дней назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится