Татарстанцам открыли 5G-роуминг на популярных направлениях зарубежного отдыха

Жители республики, отправляющиеся в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира. Услуга доступна путешественникам с современными смартфонами. 5G-роуминг на наиболее популярных направлениях отдыха открыл МегаФон.

Согласно обезличенным данным оператора, в июне самыми популярными странами для зарубежного отдыха у татарстанцев стали Турция, Казахстан и Узбекистан. Около 45% туристов выбрали эти направления для летнего отпуска. Суммарно в этих странах расходуется более 40% всего интернет-трафика, который генерируют абоненты из региона за пределами России.

В список главных летних предпочтений россиян входят Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Во всех названных странах абоненты теперь могут пользоваться сетью пятого поколения. При этом в ОАЭ и Таиланде, а также в Китае, услуги 5G-роуминга доступны во всех сотовых сетях, обслуживающих туристов.

5G-роуминг доступен не только в самых популярных странах с пляжным отдыхом, но и на других востребованных у россиян направлениях. Например, среди стран СНГ чаще всего российские туристы посещали Казахстан, Беларусь и Узбекистан, где нет языковых и визовых барьеров. Отдыхающих привлекают эко-маршруты, живописная природа, гастрономия, сочетание древних достопримечательностей и развитых городов. На эти направления приходится около 65% туристов, которые отправляются в страны Содружества.

Роуминг в сетях пятого поколения позволяет российским туристам оценить скорости, которые предоставляет технология, попробовать в деле цифровые сервисы, требующие быстрой передачи данных, например, просмотр видео в 4K или видеоигры.

Для корректного подключения к новым сетям за рубежом необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах, туристических локациях, вблизи популярных достопримечательностей.