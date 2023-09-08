Open Space Market пройдет 16 и 17 сентября на Казанском ипподроме (Альберта Камалеева 27/1). Время работы — с 11:00 до 20:00 каждый день. В программе — дизайнерский маркет, фуд-корт, лекции, мастер-классы и другое.

На маркете можно будет найти украшения от локальных брендов, дизайнерскую одежду, декор, свечи и керамику для дома, косметические средства, товары для детей, сумки и аксессуары. Свои изделия представят участники из более чем 30 городов. Среди них — бренд авторских украшений из серебра MAKTUB, концепт-стор «Платформа» и мастерская натуральной косметики Олеси Мустаевой.

Кроме этого, посетителей ждет большой фуд-корт с популярными городскими заведениями. Это веган-кафе «ПЛОДЫ», бар Brew Barrel, микрокафе Baohaus, кофейня «Ботаника», чайная GURU, кафе Gazon и другие. На осеннем маркете также появится больше фудтраков — например, от кофейни MIÑ.

В зоне лектория пройдут лекции и паблик-ток от экспертов про экологический образ жизни, здоровье, правильное питание, воспитание детей, дизайн и маркетинг. Среди спикеров — капитан проекта «Сила ветра» Алексей Новиков, основательница фонда «Нестрашно» Светлана Изамбаева и ученый агроном-эколог Александр Матюха. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы по созданию аромасвечей, плетению браслетов, лепке из глины и другие. А тренеры проекта «Станция Метро Ягодичная» проведут бесплатную функциональную тренировку на все группы мышц специально для посетителей маркета.

Важные составляющие Open Space Market — экологичность и социальная ответственность. Например, маркет поддерживает «ЗооЗаботу»: чтобы помочь бездомным животным, гости смогут купить товары для своих питомцев и сувенирную продукцию от сообщества. А на стенде ЭкоЛогично Казань можно будет приобрести экотовары для дома, творчества, красоты и гигиены. Кроме того, Минмол Татарстана представит на маркете зону с изделиями ручной работы от инклюзивных мастеров — вязаные свитера, игрушки, полимерные и деревянные изделия, свечи из натурального воска.

Эстетика оформления осеннего маркета вдохновлена гоблинкором. Гостей ждут тематические фотозоны и декорации из древесных отходов, которые организаторам для повторного использования предоставили в МУП «Горводзеленхоз» Казани. А на зеленом газоне во дворе маркета разместят зону отдыха, где можно будет перекусить или пообщаться с друзьями.

Атмосферу Open Space Market дополнят диджей-сеты, традиционно собранные командой бара «Соль» специально для события. Здесь выступят резиденты хорошо знакомых горожанам площадок — Paranoia, WERK и «Соли».

Вход на маркет будет стоить 150 рублей, для школьников и студентов — 100 рублей. Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Единый билет действует на оба дня мероприятия. Расписание активностей и другие подробности — в соцсетях Open Space Market.

Справка

Open Space Market традиционно проходит в Казани уже 10 лет. На маркете молодые российские дизайнеры и бренды представляют собственную продукцию: авторскую одежду, украшения, косметику и товары для дома. А еще в рамках маркета работает фуд-корт и образовательный лекторий.