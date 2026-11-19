С июня по сентябрь 2026 года добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили 333 заявки на поиск людей в Республике Татарстан. Живыми удалось найти 257 человек.

Тёплый сезон — время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 31 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.

Коптеры позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.

Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Поиски в лесах — непростая задача, которая с наступлением темноты становится ещё сложнее. Быстрее обследовать территорию помогают коптеры: они облетают местность, обнаруживают людей с помощью тепловизора, в том числе, в темноте, а также позволяют связаться с пропавшим с помощью голосовых сообщений. Билайн — наш ключевой партнёр уже 14 лет. Его технологическая поддержка помогает нам проводить поиски эффективнее. В этом году оператор передал отряду 29 дополнительных коптеров. Они появились благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках краудфандинговой инициативы „Набираем высоту“».

Поддержать оснащение отряда техникой может каждый, независимо от того, услугами какого оператора он пользуется. Сделать это можно на сайте проекта «Набираем высоту». Собранные средства направляются на приобретение профессиональной техники для поисков с воздуха, которая помогает добровольцам по всей России.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Билайн и "ЛизаАлерт" сотрудничают уже 14 лет. Для нас поддержка отряда — это часть стратегии устойчивого развития. Мы передаём волонтёрам современные решения, которые ускоряют обработку информации и повышают качество обследования территорий, а значит, напрямую увеличивают шансы на благополучный исход поисков.

Отдельно отмечу, казанскому подразделению отряда мы передали коптеры. Добровольцы уже не раз применяли их как в Казани, так и за её пределами – в районах Республики Татарстан. Это тот случай, когда техника работает здесь и сейчас, помогая закрывать конкретные задачи. Ведь когда человек пропадает в лесу, счёт идёт на часы. Особенно ночью, когда поиски замедляются. Наша задача — дать поисковикам надёжные инструменты, позволяющие работать быстрее и точнее».

Ещё один инструмент, который помогает в поисках, — сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт». С его помощью добровольцы могут получить координаты пропавшего после обращения родственников, если человек заранее подключил эту услугу. Бесплатно подключить сервис можно в приложении Билайн (12+). На сегодняшний день это сделали более 50 тысяч клиентов оператора.