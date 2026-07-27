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Российские банки нарастят выплаты кешбэка на треть

Служба новостей Автор статьи
Во втором полугодии российские банки увеличат р...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности: по оценке ВТБ, совокупные выплаты кешбэка клиентам превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 млрд рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года.

В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.

По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.

Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.

«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров», – отметил Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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