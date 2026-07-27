Российские банки нарастят выплаты кешбэка на треть

В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.

По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.

Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.