Российские банки нарастят выплаты кешбэка на треть
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности: по оценке ВТБ, совокупные выплаты кешбэка клиентам превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 млрд рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года.
В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.
Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.
По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.
Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.
Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.
ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.