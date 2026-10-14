Продажа смартфонов с поддержкой 5G выросла на 20% в Приволжье

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост спроса на смартфоны с поддержкой 5G на фоне запуска технологии в России. В регионах Приволжья, в том числе в Татарстане, такие устройства в среднем стали продаваться на 20% активнее в третьем квартале 2026 года по сравнению со вторым. В числе самых популярных марок – Xiaomi, Tecno, HONOR и realme.

Аналитики Т2 замечают рост интереса клиентов к смартфонам, которые поддерживают технологию 5G. Тенденцию связывают с запуском сети пятого поколения в ряде городов России этой осенью. При этом оператор Т2 намерен расширять географию присутствия услуги, в том числе на регионы Приволжья.

В третьем квартале 2026 года по отношению ко второму кварталу спрос на телефоны с поддержкой 5G вырос на 20% в среднем на территории регионов Приволжья. Самыми популярными брендами стали Xiaomi, Tecno, HONOR и realme.

Сеть 5G от оператора Т2 открывает для абонентов еще более высокие скорости соединения и устойчивый сигнал. Она позволяет загружать фильмы и тяжелые файлы за секунды, а в онлайн-играх обеспечивает мгновенный отклик. Сейчас технология доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске. Чтобы пользоваться 5G, абоненту нужно убедиться, что его устройство поддерживает сеть пятого поколения, соответствующий режим активирован в настройках, а также что он находится в зоне покрытия 5G.