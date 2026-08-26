Приток средств на брокерские счета россиян обновил рекорд во II квартале

По данным Банка России, приток средств на брокерские счета в апреле–июне 2026 года превысил 1 трлн рублей — это на 19% больше, чем кварталом ранее, и максимальный показатель с начала наблюдений в 2021 году. Около 65% этих средств внесли квалифицированные инвесторы.

Рекордный приток отражает рост интереса инвесторов к фондовому рынку и одновременно изменение конкурентной среды среди брокеров.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, на его счета пришлось 45% от общего притока средств за квартал.

Высокая доля квалифицированных инвесторов в общем притоке говорит о том, что инвестиционный спрос становится более зрелым: значительная часть капитала поступает от клиентов, использующих более широкий набор инструментов и сложные стратегии.

Рекордный приток средств происходил на фоне снижения индекса Мосбиржи. «На первый взгляд такая динамика может выглядеть парадоксально: рынок акций снижается, а инвесторы продолжают увеличивать объем средств на брокерских счетах. Однако это скорее говорит о смене характера инвестиционного поведения, чем о снижении интереса к фондовому рынку», — считает руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Часть инвесторов использует снижение котировок для постепенного наращивания позиций в расчете на долгосрочный рост, отмечают участники рынка.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.