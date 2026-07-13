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Прикамские трубопроводчики помогли Пермскому зоопарку

Служба новостей Автор статьи
Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли уч...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в экологической акции по благоустройству Пермского зоопарка.

Накануне Дня корпоративного волонтера, который отмечается 17 июля, личный вклад в заботу о животных и природе внесли около 60 корпоративных добровольцев города.

Совместными усилиями участники акции приводили в порядок вольеры, благоустраивали территорию, организовали для гостей творческие мастер-классы. Такие встречи помогают не только делать окружающее пространство лучше, но и объединяют людей вокруг общего доброго дела.

Пермский зоопарк входит в пятерку самых больших по площади зоопарков России, общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 гектаров. Зоопарк активно участвует в программах по сохранению редких видов животных и передает потомство в другие зоопарки.

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