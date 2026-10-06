Нефтегаз, финансы и ИТ: ВТБ Мои Инвестиции назвали фаворитов на IV квартал

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции сохраняют позитивный взгляд в отношении качественных представителей нефтегазового, финансового и ИТ-секторов. Об этом эксперты брокера рассказали на презентации инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на IV квартал 2026 года.

«Сохраняем фокус на диверсификации портфеля: акциях финансового и ИТ-секторов, нефтегазовых компаниях. В долговых инструментах предпочтение отдаем качественным корпоративным облигациям рейтинговой категории АА по привлекательным ценовым уровням, а для валютной диверсификации рассматриваем локальные валютные облигации», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.





Среди фаворитов ВТБ Мои Инвестиции в нефтегазовом секторе — акции Лукойла и Татнефти. В секторе ИТ аналитики выделяют Яндекс, Группу Позитив и ВК.По прогнозам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3 340 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 11,5%.Замедление скорости снижения ключевой ставки ЦБ повышает привлекательность корпоративных флоутеров ААА- и АА-сегментов. На случай ослабления рубля по-прежнему стоит держать в портфеле локальные валютные облигации.Прогноз ВТБ Мои Инвестиции по ключевым макропоказателям:- Ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить от 13,5 до 13,75%.- Курс рубля на конец года может составить 86 рублей за доллар и 12,8 рублей за юань.*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР)

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.