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Нефтегаз, финансы и ИТ: ВТБ Мои Инвестиции назвали фаворитов на IV квартал

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Аналитики ВТБ Мои Инвестиции сохраняют позитивн...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Аналитики ВТБ Мои Инвестиции сохраняют позитивный взгляд в отношении качественных представителей нефтегазового, финансового и ИТ-секторов. Об этом эксперты брокера рассказали на презентации инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на IV квартал 2026 года.

«Сохраняем фокус на диверсификации портфеля: акциях финансового и ИТ-секторов, нефтегазовых компаниях. В долговых инструментах предпочтение отдаем качественным корпоративным облигациям рейтинговой категории АА по привлекательным ценовым уровням, а для валютной диверсификации рассматриваем локальные валютные облигации», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Среди фаворитов ВТБ Мои Инвестиции в нефтегазовом секторе — акции Лукойла и Татнефти. В секторе ИТ аналитики выделяют Яндекс, Группу Позитив и ВК.

По прогнозам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3 340 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 11,5%.

Замедление скорости снижения ключевой ставки ЦБ повышает привлекательность корпоративных флоутеров ААА- и АА-сегментов. На случай ослабления рубля по-прежнему стоит держать в портфеле локальные валютные облигации.

Прогноз ВТБ Мои Инвестиции по ключевым макропоказателям:

- Ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить от 13,5 до 13,75%.
- Курс рубля на конец года может составить 86 рублей за доллар и 12,8 рублей за юань.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР)

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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