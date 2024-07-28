Как стать психологом в 2024 году

В мире все больше стрессовых ситуаций. У людей все чаще возникают тревога, панические атаки и депрессии. Поэтому услуги психологов становятся востребованнее. По данными «Авито.Услуги», россияне с каждым годом ищут специалистов на 35% чаще. В топе по числу запросов — детские и семейные психологи. К ним ежегодно обращаются на 50–65% больше людей. А в июле 2024 года на hh.ru открыто свыше семи тысяч вакансий для этих специалистов.

Разберемся, как стать квалифицированным психологом и какими компетенциями нужно для этого обладать.

Профессия психолога

Основная задача психолога — оказывать помощь в сложных жизненных ситуациях, способствовать личностному росту и улучшению качества жизни людей. Для этого специалист находит подход к каждому клиенту, определяет их потребности и обстоятельства. Проводит анализ поведения и психоэмоционального состояния, чтобы определить причины поступков и мыслительных паттернов. Он не дает прямых инструкций, а помогает людям развивать навыки самопомощи и принятия решений, которые помогут изменить их ситуацию. Обучает справляться с трудностями, повышать эмоциональную устойчивость и улучшать межличностные отношения. Создает поддерживающую и доверительную атмосферу, где человек чувствует себя безопасно и уверенно, находит и прорабатывает трудности.

Требования к специалисту

Психологом может стать человек, который окончил профильный вуз. У него должна быть специализация, а он — постоянно совершенствоваться: повышать квалификацию, участвовать в психологических семинарах, конференциях и мастер-классах. А еще читать специализированную литературу и научные публикации, чтобы всегда быть в курсе последних исследований и методик.

Психологу важно обладать большим набором мягких и твердых навыков.

Личностные качества:

Коммуникативные навыки. Нужно эффективно общаться, ясно и понятно выражать мысли, слушать и слышать собеседника.

Эмпатия. Важно понимать и чувствовать эмоции другого человека, располагать к себе и вызывать доверие.

Стрессоустойчивость. Нужно сохранять спокойствие и уравновешенность в неоднозначных ситуациях, абстрагироваться от эмоций клиента.

Тактичность. Следует деликатно и уважительно взаимодействовать с людьми, особенно в сложных ситуациях.

Работа в команде. Психолог должен уметь коммуницировать с коллегами разных профилей.

Трудолюбие и усидчивость. Для работы нужно много времени и усилий на всех этапах: от планирования до анализа полученных данных.

Внимание. Нужно быть внимательным к деталям в поведении и словах клиента, чтобы определить проблему и выбрать лучшие способы решения.

Ответственность. Следует соблюдать этические нормы, конфиденциальность и предоставлять качественную помощь.

К профессиональным навыкам относятся умение проводить диагностику, разбираться в психологических теориях и методах и применять их на практике. Кроме того, важно понимать, как разрабатывать и реализовывать план терапии, подбирать техники.

Плюсы и минусы профессии

Преимущества:

Один из плюсов — польза профессиональных знаний для себя. Они пригодятся в повседневной жизни и работе с людьми.

Вторый плюс — рост востребованности профессии. Легко найти место в организации государственной и коммерческой сферы, а с опытом — начать вести частную практику.

Третий плюс — высокая оплата труда и ощущение собственной нужности и важности.

Недостатки:

Основной минус — профессиональное выгорание из-за стрессов и сложных ситуаций клиентов.

Второй недостаток — сложно отделить работу от личной жизни. Психологи часто переносят профессиональные проблемы и переживания в свои личные отношения и семью.

С чего начать профессиональный путь психолога

Чтобы стартовать в профессии, нужно высшее образование по специальности или переподготовка. Ее можно пройти онлайн, если есть диплом профильного ссуза или вуза. Существует много онлайн-курсов психологии по направлениям: семейной, практической психологии, арт-, когнитивно-поведенческой и гештальт-терапии, нейропсихологии, сексологии и другим. Программы длятся от двух недель до двух лет, в конце получите сертификат или диплом.

Если хотите стать хорошим психологом, которого рекомендуют знакомым, начните профессиональный путь уже сегодня — пройдите курсы и получите нужные компетенции для успешной карьеры.

Вопрос-ответ

С чего начать, чтобы стать психологом?

Чтобы стать психологом, нужно образование в сфере психологии. Изучайте специальную литературу, смотрите ролики на YouTube, подписывайтесь на соцсети профессионалов — так поймете, подходит ли вам это направление деятельности. Затем поступите в университет, чтобы получить диплом бакалавра по психологии. Можно продолжить учиться в магистратуре и аспирантуре. Или получите образование на курсах.

Что нужно, чтобы быть психологом?

Важно знать психологию с научной точки зрения, уметь анализировать человеческое поведение, общаться и выстраивать отношения. А еще требуются высоко развитые эмпатия, терпеливость и способность хранить в тайне то, о чем рассказал клиент и какие проблемы вы выявили.

Можно ли быть психологом без образования?

Быть психологом без образования возможно, но нужно понимать, как проводить психологическую диагностику, где применять определенные методики и тесты, использовать психотерапевтические методы: когнитивно-поведенческую или гештальт-терапию, психоанализ и другие. В зависимости от того, с чем хотите работать, нужно разбираться в нейропсихологии, сексологии и других областях. И не забывайте, что работодатели не готовы брать на вакансию неподготовленных специалистов и запрашивают документы об обучении.

Можно ли самому стать психологом?

Стать психологом самостоятельно невозможно из-за того, что нужно хорошо разбираться в разных аспектах психологии и иметь практический опыт. Все это студенты получают во время обучения и практики.

Что нужно, чтобы начать работать психологом?

Чтобы начать психологическую практику, придерживайтесь алгоритма действий: