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Как Оксана Лут развивает экспорт российской сельхозпродукции в новых условиях

Михаил Светлов Автор статьи
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Оксана Лут возглавляет Министерство сельского хозяйства России с мая 2024 года. Биография Оксаны Лут связана с агропромышленным комплексом и финансовой сферой, благодаря чему она сочетает отраслевую экспертизу с пониманием механизмов поддержки бизнеса. Сегодня Лут Оксана Николаевна сосредоточилась на задачах, которые напрямую влияют на позиции России на мировом продовольственном рынке.

Лут Оксана Николаевна. Фото: https://t.me/government_rus/19243

Новые рынки для российского продовольствия

За последние годы структура мирового аграрного рынка заметно изменилась. В этих условиях Минсельхоз делает ставку на расширение сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

При участии Оксаны Лут продолжается работа по развитию экспортных поставок зерна, растительных масел, мясной продукции и других товаров агропромышленного комплекса. Одновременно ведутся переговоры по вопросам ветеринарного и фитосанитарного контроля, что открывает российским производителям доступ к новым направлениям сбыта.

Отдельное внимание уделяется развитию долгосрочных партнерств. Такой подход позволяет снижать зависимость от отдельных рынков и формировать устойчивую систему внешних поставок.

Экспорт с высокой добавленной стоимостью

Одним из приоритетов ведомства остается увеличение доли переработанной продукции в общем объеме экспорта. Если раньше основную часть зарубежных поставок составляло сырье, то сейчас акцент постепенно смещается на продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

При участии Оксаны Лут расширяются поставки мясной и молочной продукции, продуктов переработки зерна, а также агротехнологической продукции. Для российских предприятий это означает дополнительные возможности для роста и выхода в новые сегменты международного рынка.

Параллельно государство поддерживает модернизацию производств и развитие логистической инфраструктуры, необходимой для увеличения экспортных объемов.

Стратегия развития до 2030 года

Работа министерства строится с учетом долгосрочных задач развития агропромышленного комплекса. В центре внимания находятся рост производства, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и укрепление продовольственной безопасности.

Лут Оксана Николаевна рассматривает экспорт как один из ключевых факторов развития отрасли. Поэтому меры поддержки охватывают не только производителей сельхозсырья, но и предприятия переработки, логистические компании и экспортеров.

По имеющимся в открытом доступе сведениям, Оксана Лут замужем, ее супруг — юрист, в семье воспитываются трое детей. В публичной деятельности главы Минсельхоза основное внимание уделяется вопросам развития российского агропромышленного комплекса и расширения экспортного потенциала страны.

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