Как обновить дачу своими руками: идеи для пола, которые переживут зиму

Пол на даче — вещь капризная. Он скрипит, гуляет под ногами, собирает уличную грязь, а зимой страдает от холода. Рассказываем, какие материалы лучше всего подойдут для загородного дома, какие ошибки совершают при выборе покрытия и почему линолеум — одно из самых разумных решений.

Дачный пол — особая история

В загородном доме нет отопления, постоянная влага, сквозняки и резкие перепады температур. Из-за этого пол там изнашивается быстрее: материалы расширяются и сжимаются, как следствие появляются трещины, вздутия и расслоения. Материалы расширяются и сжимаются, а отсюда — трещины, вздутия, расслоение.

Добавьте к этому долгие простои: когда вы не на даче, пол остается один на один с сыростью и холодом. Даже прочное покрытие может не справиться, если выбирать наугад или экономить на укладке. Поэтому к дачному полу нужен особый подход.

Проблемы при выборе покрытия

На рынке много красивых и современных покрытий, но не каждое из них подойдет для дачи. Проблема не в самих материалах, а в том, как их выбирают: на глаз, исходя из цены или просто «чтобы было красиво». Из-за этого возникают типичные проблемы.

Пол портится от холода и влаги. Ламинат может вздуться, если под ним скапливается влага или резко меняется температура. А ковролин легко впитывает запах сырости и становится рассадником пыли.

Материал капризничает. Ламинат, ковролин и плитка требуют утепленного основания, аккуратной укладки и ухода — без этого они быстро теряют вид.

Покрытие сложно обновить. Если пол трудно демонтировать, каждую зиму вы будете волноваться, выдержит он или нет — и придется ли его менять.

Легко ошибиться в расчетах. Можно выбрать слишком тонкий линолеум, положить бытовой вместо полукоммерческого или не учесть неровности основания. Это сокращает срок службы покрытия.

Поэтому стоит заранее подумать, как материал поведет себя в реальных условиях — без отопления, присмотра и частой уборки. И выбрать такой, который выдержит все испытания.

Линолеум — бюджетный и стойкий вариант

Один из лучших вариантов для дачи — линолеум. Он не боится влаги, легко переносит зиму и не трескается от холода. Укладывается быстро, особых инструментов не требует, его можно постелить даже в одиночку.

Современный линолеум уже давно не похож на покрытие в советской кухне. Есть варианты под дерево, плитку, камень — и смотрятся они вполне достойно. При этом материал стоит дешевле других покрытий.

Для дачи особенно удобен полукоммерческий линолеум: он плотнее бытового, дольше служит и не крошится по краям. А если что-то случится, его просто заменить.

Как выбрать линолеум, который не подведет

Чтобы покрытие прослужило не один сезон, при покупке стоит обратить внимание на несколько вещей.

Класс износостойкости. Для дачи подойдут полукоммерческие варианты с маркировкой от 23 до 32. Бытовой линолеум дешевле, но быстрее стирается и хуже переносит перепады температур.

Толщина. Оптимально — от 3 мм. Чем толще слой, тем меньше риск, что линолеум порвется при укладке или промнется от мебели.

Основа. Лучше брать вспененную — она чуть мягче, теплее и хорошо компенсирует неровности пола. Тканевая и безосновная подходят скорее для временного решения.

Структура поверхности. Матовый, слегка рельефный линолеум менее скользкий и лучше маскирует следы грязи или пыли.

Хранение и укладка. Перед тем, как стелить линолеум, дайте ему полежать в тепле хотя бы сутки — материал станет мягче, его будет проще укладывать. Резать стоит острым канцелярским ножом, а края закрепить клеем или двухсторонним скотчем.

Альтернативы линолеуму

Другие варианты тоже есть, и каждый — со своими плюсами. ОСБ-плиты можно покрасить — это быстро, недорого и достаточно практично. Старые доски иногда просто шлифуют и покрывают лаком: выглядит грубовато, но для дачи сойдет. Плитку чаще кладут в санузле или прихожей, но на неутепленном полу она будет холодной — без теплого пола босиком по ней не походишь. Еще есть резиновые маты и модульные покрытия — удобно для мастерских или временных зон.

Но все это требует доработки или особых условий — в отличие от линолеума, который не капризничает. Он укладывается почти на любой пол, не боится влаги, стоит не слишком дорого и не требует сложного ухода. Почти универсальный вариант для дачи.

Как обновить пол без пыли и нервов

Линолеум реально уложить своими руками. Вот как сделать это аккуратно и без лишней суеты.

Освободите помещение. Чем меньше мебели, тем проще работать. Если убрать все нельзя, освободите хотя бы половину комнаты. Проверьте основание. Убедитесь, что пол ровный и чистый. Старые доски можно закрепить саморезами, а щели зашпаклевать. Разложите линолеум. Заранее занесите рулон в дом и оставьте на сутки, чтобы материал выровнялся. Так он ляжет без волн. Подгоните по размеру. Расстелите линолеум и обрежьте по краям с запасом в 5–7 см. Потом аккуратно подрежьте точно по стене. Приклейте, если нужно. В небольших комнатах можно обойтись без клея — особенно если сверху будет мебель. Но края лучше зафиксировать двухсторонним скотчем или клеем — так они не загнутся со временем. Установите плинтусы. Они прижмут линолеум по периметру и придадут комнате аккуратный вид.

На все уходит от пары часов до одного дня — в зависимости от площади и вашего настроя. Главное — не спешить и следовать инструкции.

Дача — это про отдых, а не про вечный ремонт. Хорошо, когда пол не скрипит, не вздувается и не требует постоянного внимания. Стоит линолеум дешево, его легко стелить, он долго служит и не боится капризов природы. А значит, у вас остается больше времени на шашлыки, книги и тишину за городом.