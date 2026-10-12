Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили 65 тыс. исследований за 3 квартала 2026 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 9 месяцев 2026 года. Всего специалисты выполнили 65055 исследований качества нефти и нефтепродуктов.

При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов.

Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов предприятия. Отслеживать качество на высоком уровне специалистам позволяют десятки инновационных приборов. С начала 2026 года парк оборудования ИЛ пополнили более 30 единиц лабораторных приборов.

Персонал лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Компетенция лаборантов химического анализа поддерживается постоянной отработкой практических навыков в ходе обучения.