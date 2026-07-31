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Григорий Березкин: от нефтехимии до антикризисного управления и РБК

Михаил Светлов Автор статьи
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В деловых кругах о Григории Березкине говорят в первую очередь как о владельце холдинга РБК и эффективном антикризисном менеджере, на счету которого успешные проекты в электроэнергетике, нефтяной промышленности и IT. Но в биографии Григория Березкина можно найти много интересного и помимо бизнес-сделок. В частности, он давно оказывает помощь благотворительным фондам, вкладывает в науку, участвует в профессиональных автогонках и коллекционирует раритетные отечественные автомобили.

григорий викторович березкин

Первые шаги в бизнесе

Первый бизнес-проект Григория Викторовича Березкина был связан с разработкой программного обеспечения для нефтяной отрасли. В 1989-м, всего через год после окончания химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, он стал соучредителем небольшой фирмы, в которой вместе с друзьями по вузу работал над IT-решениями для российских нефтяных предприятий.

Для начинающего бизнесмена это был весьма серьезный вызов. Разработка информационных технологий для нефтяных заводов требовала одновременно решения сложных технических задач и четкого понимания того, как устроены крупные промышленные предприятия в удаленных регионах страны.

Нефтяной бизнес

В начале 1990-х предприниматель закупил на заработанные средства шведское оборудование, заключил контракт с одним из заводов в Сибири и запустил производство кабеля для нефтедобывающего оборудования. Этот момент стал поворотным в деловой биографии Григория Березкина: налаженные связи со всеми крупными предприятиями отрасли помогли ему закрепиться на рынке (сначала на российском, а затем и на зарубежном).

Нефтяная отрасль России переживала в те годы глубокий кризис. Цепочки поставок разваливались, месторождения истощались, добыча сокращалась из-за острой нехватки инвестиций. Клиенты системно не платили поставщикам по контрактам, а работники предприятий месяцами не получали зарплату. На фоне столь печальной ситуации Березкину удалось впервые проявить себя в качестве сильного антикризисного управленца, способного находить действенные решения, приводящие к реальным результатам.

Лучшим доказательством эффективности его управленческого подхода стало сотрудничество с «Коминефтью». В 1994 году предприниматель вошел в состав высшего руководства, став членом совета директоров, а затем стал мажоритарным владельцем компании «КомиТЕК», объединившей сразу несколько предприятий и сбытовых организаций.

В течение нескольких лет были созданы совместные проекты с несколькими крупными игроками международного рынка. В 1999 году Березкин продал компанию более чем за $600 млн и поставил для себя точку на нефтяном бизнесе.

Электроэнергетика

Заинтересовавшись энергетическими реформами в начале 2000-х, бизнесмен взял под управление «Колэнерго» – единственную в стране региональную энергосистему, большая часть которой работает за полярным кругом. Специально для этого Березкиным была создана управляющая компания ЕСН.

Разработав и последовательно реализовав детальный план выхода из кризиса, предприниматель сумел реформировать механизмы управления и систему финансового контроля, привести цены на электроэнергию к рыночным показателям, а также реструктурировать огромные долги предприятия, находившегося на тот момент буквально на грани банкротства. Одной из инициатив, связанных с «Колэнерго», стала масштабная PR-кампания «Купи тепло и свет в свой дом!». Она не только помогла восстановить имидж некогда проблемного предприятия, но и была удостоено национальной медиапремии «Серебряный лучник».

О компромиссах в бизнесе:

«Жизнь – это цепочка переговоров и компромиссов»

Медиабизнес

Завершив работу в энергетическом секторе и окончательно расформировав ЕСН, Березкин заинтересовался стремительно растущим на тот момент рынком СМИ. На этот период в России пришлось создание сразу нескольких крупных информационных холдингов, а в повседневную жизнь все увереннее входили интернет-издания.

В середине 2000-х Березкин приобрел издательский дом "Комсомольская правда", которым владел до 2011 года. Первым собственным Одним из самых заметных медиа-проектов Березкина стала российская версия бесплатной городской газеты «Метро». Выбрав нестандартную по тем временам модель, бизнесмен сумел достичь впечатляющих результатов. Бесплатное издание привлекло как рекламодателей, так и читательскую аудиторию, которая к 2019 году насчитывала 6 млн человек.

В 2017-м Григорий Березкин инвестировал в РБК. Это один из крупнейших медиахолдингов страны, известный высококлассной деловой журналистикой, сильной аналитикой и разнообразием форматов. Сфокусировавшись на расширении, новый владелец РБК уделил особое внимание цифровой инфраструктуре. Это обеспечило интернет-изданиям холдинга активный рост аудитории (в настоящее время ее ежемесячный размер измеряется десятками миллионов пользователей).

Помимо прочего, была открыта специализированная площадка для деловых встреч, запущена образовательная онлайн-платформа EdTech, создано собственное рейтинговое агентство RBC, запущено радиовещание.

О редакционной политике РБК:

«Я вообще не собираюсь влиять на редакционную политику. Это такой ящик Пандоры, его один раз откроешь – и потом проблем не оберешься. У людей снижается мотивация, персональная ответственность»

Благотворительность

Предприниматель убежден в том, что успешный бизнес должен приносить не только доход, но и общественную пользу. На протяжении многих лет Григорий Викторович Березкин спонсирует различные благотворительные фонды, в числе которых – «Лечим вместе», «Дом с маяком», «Открытое сердце» и другие.

В 2012 году дочь бизнесмена Анна основала фонд социальных инвестиций «Навстречу переменам». Главная цель проекта – наставничество, бизнес-экспертиза и грантовая поддержка для российских предпринимателей, разрабатывающих инновационные решения для улучшения жизни детей и подростков. Сам Березкин вошел в совет директоров, а также стал инициатором создания специального фонда целевого капитала.

Поддержка отечественной науки

Родители Григория Березкина были учеными. Это одна из причин, по которой он активно поддерживает российскую науку, спонсируя прикладные исследования и образовательные проекты в отрасли биоорганической химии и молекулярной биологии. В частности, выпускник химического факультета МГУ системно поддерживает родной факультет и выступает одним из спонсоров Международной химической олимпиады, организуемой университетом.

В 2022 году бизнесмен учредил премию для молодых российских ученых, назвав ее в честь отца, выдающегося советского и российского химика Виктора Березкина, одного из самых известных в мире экспертов в области хроматографии. Его научное наследие включает в себя более 200 патентов и зарегистрированных авторских свидетельств на изобретения.

Краткая биографическая справка

Родился в 1966 году. Коренной москвич. С самого детства планировал пойти по стопам родителей, стать ученым. В старших классах учился в Школе юных физиков и химиков, готовясь к поступлению в один из самых престижных вузов страны.

После школы поступил в МГУ, который окончил с красным дипломом по специальности «нефтехимия». В студенческие годы много путешествовал, часто с однокурсниками ездил в учебные экспедиции в самые отдаленные регионы страны. Получив диплом, проработал несколько лет младшим научным сотрудником на кафедре. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию.

В семье Григория Березкина и его жены Елены выросло четверо детей. В числе увлечений бизнесмен упоминает горные лыжи, ралли, водный спорт, коллекционирование ретроавтомобилей отечественного производства. В 2013 году организовал первую российскую выставку работ итальянского мастера живописи Тициана, которая прошла в столичном Пушкинском музее.

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