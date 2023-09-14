Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, пройдет в Казани с 21 сентября по 1 октября. Фестивальные кинопоказы дополнит образовательная программа — лекции, дискуссии, экскурсии, концерты, организованные вместе с ключевыми локальными институциями, экспертами и творческими сообществами. В событиях примут участие Дидар Оразов, казанские режиссеры Байбулат Батулла («Бери да помни») и Ильшат Рахимбай («Микулай»), Энже Дусаева, Регина Рокитянская и другие.

Показы Beat Weekend 2023 пройдут в Киномакс-IMAX и в Центре современной культуры «Смена», а дополняющая их программа событий поможет зрителям глубже погрузиться в идеи фильмов, соединить увиденное на экране с локальным контекстом и почувствовать себя частью сообщества фестиваля. Beat Weekend станет важным культурным событием в городах своего присутствия благодаря поддержке банка для предпринимателей и предприятий Точка, который уже третий раз подряд выступает генеральным партнером фестивали. Кроме этого, фильмы Beat Weekend будут доступны на Кинопоиске по подписке.

Традиционно ключевой площадкой Beat Weekend в Казани станет «Смена». На открытии фестиваля 21 сентября перед показом фильма «32 звука» зрителей ждет звуковая прогулка по пространству центра с композиторкой Региной Рокитянской. Участники изучат звуковой ландшафт городского пространства и сделают несколько практик. После просмотра ленты гости смогут посетить концерт электронных музыкантов из «Казанского Бедрума». Здесь выступят fourthtuna (Раис Павлов) с эмбиент-композицией, вдохновленной наблюдательной атмосферой фильма, и Dark-Ray (Раушан Шафигуллин) с экспериментальным эмбиент-лайвом с использованием полевых записей и мелодичных музыкальных структур.

Фильм «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» 23 сентября в «Смене» представит Дидар Оразов, сооснователь концепт-студии Formate, исполнительный директор фестиваля медиаискусства NUR, режиссер-документалист, чей фильм «Прометей. Поэма казанского огня» был удостоен специального упоминания жюри на Национальном конкурсе Beat Film Festival 2022. А после показа зрители отправятся на специальную экскурсию по Фонду «Галеев-Прометей», чтобы провести параллели между творчеством Пайка и пионера советского медиаискусства, казанского академика Булата Галеева. Хранительница Фонда Анастасия Максимова расскажет, как в Казани 1960-70-х годов экспериментировали с видеоизображением, а также познакомит гостей с инсталляцией «Электронный художник».

После показа фильма «Сны отеля „Челси“» 23 сентября пройдет короткая лекция «Призраки прошлого: как работать с историей места». Ее проведет историк, культуролог, соучредитель Института городских исследований «Тамга» и автор проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаева. Она поделится своим опытом культурного программирования: расскажет, хранят ли дома память своих жителей, есть ли у зданий душа и можно ли «полечить» территорию, заселив ее новыми людьми. А еще зрители смогут узнать, были ли в Казани свои отели «Челси».

К показу фильма «По волнам: Искусство звука в кино» 26 сентября в «Смене» состоится паблик-ток «Звук в кино: опыт Татарстана». Успешные татарстанские режиссеры Ильшат Рахимбай и Байбулат Батулла расскажут о том, как работают со звуком в своих фильмах и о разных подходах к саунд-дизайну.

Расписание событий Beat Weekend можно найти на сайте www.beatfilmfestival.ru. Вход для зрителей фестиваля на специальные мероприятия в Казани — свободный по предварительной регистрации. А рассылка Beat Film Festival поможет быть в курсе новостей и инсайтов фестиваля.

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BEAT FILM FESTIVAL —международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры