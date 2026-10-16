Эксперты определили оператора с лучшей голосовой связью в столице Татарстана

Казань вошла в число 39 городов России, где аналитики агентства «Телеком Дейли» провели исследование качества голосовой связи. Специалисты протестировали сети федеральных мобильных операторов в столице Татарстана по нескольким параметрам, и лидером замеров стал МегаФон.

Итоговый рейтинг был сформирован на основе суммы баллов, полученных во время тестов в разных частях Казани. Чтобы определить победителя, аналитики использовали специальный показатель — Voice Score. Этот индекс учитывает долю успешных и прерванных соединений, время в ожидании гудка, а также личные впечатления абонента от качества звонка. Максимальный результат в столице Татарстана показал МегаФон. Оператор опередил ближайшего конкурента по качеству услуг голосовой связи на 44%.

«Казань — динамичный мегаполис, который ежегодно принимает миллионы туристов. Сегодня в среднем на одного казанца или гостя города приходится 6 часов 42 минуты голосовых вызовов в месяц — это на 13% больше показателей прошлого года. Чтобы емкости сети всегда хватало каждому абоненту, мы продолжаем активно запускать объекты связи как в центре, так и в спальных районах города, — сообщил директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов.

Помимо Казани, с начала текущего года инженеры оператора построили и модернизировали объекты связи в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бавлах, Нурлате, на региональных трассах и в небольших населенных пунктах Кукморского, Елабужского, Зеленодольского, Пестречинского, Лаишевского районов республики.