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Банки расширяют кешбэк-партнёрства с маркетплейсами

Служба новостей Автор статьи
Российские банки всё активнее развивают кешбэк-...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Российские банки всё активнее развивают кешбэк-программы через партнёрства с крупными онлайн-площадками. Один из примеров — ВТБ, который запустил повышенный кешбэк за покупки на Wildberries по своим картам.

Клиенты банка получили возможность подключить новую категорию кешбэка в приложении ВТБ Онлайн с 26 августа. Начисление повышенного кешбэка за покупки на площадке стартует в сентябре. Его размер будет зависеть от транзакционной активности клиента. Кешбэк выплачивается рублями до 20-го числа каждого месяца.

Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, подобный подход отражает общий тренд рынка: банки всё чаще предлагают повышенные условия в партнёрских категориях — от ритейла и путешествий до сервисов повседневного спроса, — чтобы привлечь больше пользователей.

«ВТБ готовит совместные продукты и сервисы с Wildberries, чтобы наши клиенты получили дополнительную выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе. Повышенный кешбэк — только первый шаг, который станет поддержкой как клиентов банка, так и партнёра», — отметил Горшков.

По прогнозу ВТБ, во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности: совокупные выплаты кешбэка клиентам могут превысить 270 млрд рублей — на треть больше, чем в первом полугодии. По итогам года общий объём выплаченного кешбэка может превысить 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального плато: после нескольких лет активной конкуренции за клиентов и роста расходов на кешбэк банки начинают перераспределять бюджеты в пользу персонализированных предложений и партнёрских программ с ритейлом.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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