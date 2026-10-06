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АО «Транснефть – Прикамье» выполнило 33 тыс. экологических исследований за 9 месяцев 2026 года

Служба новостей Автор статьи
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 9 месяцев 2026 года. На производственных объектах выполнено 33 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также проб воздуха и почвы. В том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании – свыше 25 тыс. экологических исследований.

Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия – Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Проведение природоохранных мероприятий обеспечивает высокий уровень экологической безопасности на производственных объектах предприятия.

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