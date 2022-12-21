Военный аналитик Прохватилов уличил Польшу в коварных планах ударить по РФ с территории Украины

Военный аналитик Владимир Прохватилов, старший сотрудник Академии военных наук, заявил, что Польша вынашивает коварный план, суть которого сводится к удару по России со стороны территории Украины. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

"Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы", — заявил Прохватилов.

При этом Варшава будет заметно наращивать свой контингент на Украине, считает он. В частности, там могут появиться польские частные военные компании.

"Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть", — добавил он.

Так, по словам Прохватилова, вскоре там появится "очень хорошая" система ПВО, танки K2 "Черная пантера" и самоходные артустановки. Кроме того, Варшава закупает много истребителей.