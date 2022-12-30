Новости мира
· Служба новостей

В украинском конфликте могут появиться новые игроки: Турция и Румыния могут влезть в кровавую бойню

В украинском конфликте могут появиться новые игроки: Турция и Румыния могут влезть в кровавую бойню

Фото: discover24.ru

Бывший экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал ряд ожесточенных сражений, в том числе зимой 2023 года, сообщает "МК"

По словам Стрелкова, не исключено вмешательство в ход спецоперации на Украине ряда других стран, в том числе членов блока НАТО.

Стрелков не исключает вмешательства западных стран в ход СВО, возможно, Польши.

"Я даже не исключаю вмешательства, в плане каких-либо провокаций, Турции, которая, видимо, собирается в ближайшее время вместе с Азербайджаном зачистить остатки Нагорного Карабаха, где наши миротворцы выполняют свой долг", - сказал он.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

Побежали: из Польши от принудительной мобилизации сбежали 70 тысяч мужчин

Новости России

20 часов назад

Математик Кузнецов точно просчитал, когда завершится спецоперация РФ на Украине

https://egeturbo.ru/eng/kursy-ege-angliiskii-yazyk-10-klass

Новости мира

день назад

"Так говорят духи": шаманы в Перу провели ритуал и назвали дату окончания конфликта на Украине

Редакция помогает

3 дня назад

Скидки, качество и экзотика: куда казанцам ехать за покупками для новогоднего стола

Профи - арабская каллиграфия уроки

Новости Казани

11 часов назад

"Живы не все, многие болеют": депутат из Татарстана, ушедший добровольцем на фронт, рассказал, как сейчас обстоят дела в зоне спецоперации

Новости Казани

день назад

В Татарстане депутат подал в суд на Минниханова, Мухаметшина и Минюст РТ за "раиса" с отсрочкой до 2025 года

Новости России

13 часов назад

Стало известно, по какому маршруту дроны ВСУ смогли незаметно подобраться к глубинке РФ - военному аэродрому в Энгельсе

Новости Казани

день назад

Врачи боролись 8 суток: в Татарстане умерла начальник управления по вопросам здравоохранения и формирования ЗОЖ
Новости Казани
9 часов назад

В Татарстане в жесткой аварии на трассе погиб мужчина, который так спешил, что оказался на встречке

В Татарстане в жесткой аварии на трассе погиб мужчина, который так спешил, что оказался на встречке

Новости мира

37 минут назад

В украинском конфликте могут появиться новые игроки: Турция и Румыния могут влезть в кровавую бойню

Новости России

час назад

Военкор Стешин рассказал, когда закончится военная спецоперация ВС РФ на Украине

Новости России

5 часов назад

Боец "Азова"* с позывным "Ведьмак" сознался в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Новости России

6 часов назад

Глава МИД Украины Кулеба рассказал, куда надо "запихнуть россиян" и упомянул орков и эльфов
Жители Татарстана в этом году не смогут сдать новогоднюю елку на переработку

Новости мира

7 часов назад

"Кровавый клоун что-то задумал": СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США

Новости России

7 часов назад

СКР: в освобожденном Мариуполе обнаружены более 3 тысяч трупов убитых мирных жителей

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстане власти заплатят ребенку, пострадавшему при нападении бездомного пса
Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней