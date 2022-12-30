В украинском конфликте могут появиться новые игроки: Турция и Румыния могут влезть в кровавую бойню
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Бывший экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал ряд ожесточенных сражений, в том числе зимой 2023 года, сообщает "МК"
По словам Стрелкова, не исключено вмешательство в ход спецоперации на Украине ряда других стран, в том числе членов блока НАТО.
Стрелков не исключает вмешательства западных стран в ход СВО, возможно, Польши.
"Я даже не исключаю вмешательства, в плане каких-либо провокаций, Турции, которая, видимо, собирается в ближайшее время вместе с Азербайджаном зачистить остатки Нагорного Карабаха, где наши миротворцы выполняют свой долг", - сказал он.