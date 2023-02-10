В ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос

В ООН выразили обеспокоенность обращением с российскими пленными со стороны ВСУ

УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления Марту Уртадо.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных украинскими вооруженными силами, министерству обороны Украины", — сказала она.

Мониторинговая комиссия ООН изучила материалы, попавшие в Сеть, на котором украинские солдаты казнят российских пленных, запись была признана подлинной.

В видео украинский военный сознается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они состояли в "Группе Вагнер".