Турки нашли виновника страшного землетрясения: ученый озвучил неожиданную версию трагедии

Турки нашли причину землетрясения, которое вызвало разрушения и гибель более 3000 человек. Они обвиняют свою собственную страну в том, что она провоцировала конфликты. И довольно неожиданную версию озвучил ученый, физик-вулканолог Сергей Самойленко, пишет "Царьград".

По мнению рядовых турков, катастрофа была вызвала не природой, а намеренными действиями со стороны властей США и военных. По мнению жителей Турции, США применили сейсмическое оружие или геофизические вооружения непосредственно перед президентскими выборами в Турции. Причина - в провоцировании Турцией конфликтов, отказе ввести жесткие санкции против РФ, закрыть небо для русских самолетов.

Самойленко считает, что теоретически возможно создать сейсмические сигналы, которые пройдут через кору и мантию и достигнут нужного места, но сделать это тайно и незаметно очень сложно. Учёный отметил, что они будут регистрироваться на сейсмических станциях, которые будут размещены по всей Европе, европейской части России и на Кавказе.

Отмечается, что президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. И такое сильное землетрясение, как говорят, может помешать переизбранию нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турки считают, что последствия этого землетрясения могут еще больше повредить турецкой экономике.

Ранее мы сообщали, что в Казани объявлен сбор гуманитарной помощи для жертв страшного землетрясения в Турции.