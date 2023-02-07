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В Казани объявлен сбор гуманитарной помощи для жертв страшного землетрясения в Турции

В Казани объявлен сбор гуманитарной помощи для жертв страшного землетрясения в Турции

Фото: 9111.ru

В Казани начался прием гуманитарной помощи жертвам землетрясения. Генконсульство Турции в Казани будет принимать помощь с 9 до 18 часов. Пункт будет работать всю неделю.

"Мы принимаем палатки, обогреватели, одеяла, зимнюю одежду взрослую и детскую (но не старую, а желательно новую или по крайней мере в хорошем состоянии), спальные мешки, термосы, портативные зарядные устройства", — сообщили в Генконсульстве, цитирует сообщение "Татар-Информ".

Также 8 февраля с 10 утра до 18 часов все желающие смогут в дипломатическом представительстве оставить свои слова поддержки и сочувствия пострадавшим от землетрясений или оставить свои контакты на случай, если есть желанием помочь личным участием.
В Турции в таких случаях принято оставлять именно слова соболезнования, а не приносить цветы, отметили в Генконсульстве Турции в Казани.

Ранее мы сообщали, что Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану.
Напомним, что по последним данным, землетрясение в Турции унесло жизни 3 381 человека, ранены 20 436. Эти числа пока неокончательные, продолжаются разборы завалов.

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