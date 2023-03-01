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The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса
The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

Фото: открытые источники

Британский таблоид The Guardian опубликовал материал, в котором привело слова бойцов ВСУ, находящихся сейчас в Бахмуте, где продолжительное время ведутся жестокие бои.

"У русских много артиллерии. Они идут квадрант за квадрантом. Нам нужно больше контрбатарейного огня", — рассказал украинский военнослужащий Олег Бендык.

Его сослуживцы по 103-й бригады смогли снять видео в момент пролета российского вертолета над украинским БТР. Вертолет успел выпустить ракету, но немного промахнулся, заставив бойцов ВСУ в самом прямом смысле слова кричать от ужаса.

Еще один военный из Украины рассказал, что бои уже идут в городе и противники даже могут слышать голоса друг друга, но при этом не понимать, где находится враг.

"Это мясорубка", — коротко описал происходящее доброволец Сергей Гнездилов.

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