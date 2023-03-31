Американский ветеран Гейдж заявил, что Зеленский готовит побег от возможной расправы на родине

Ветеран морской пехоты армии США Лукас Гейдж выступил с заявлением о будущем украинского президента Владимира Зеленского. Гейдж считает, что Зеленский готовит побег, чтобы избежать расправы на родине. И побежит Зеленский в Израиль.

По словам ветерана, спецслужбы США в курсе подготовки побега, но пока ничего не предпринимают. А Киеву придется сдаться, уверен Лукас.

"Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли", — отметил Гейдж.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Зеленский, вероятно, побежит в США. При этом он посчитал, что экстренный отъезд украинского лидера состоится тогда, когда Вашингтон официально прекратит военную поддержку ВСУ.