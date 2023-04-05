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Такого не было никогда в истории: экс-президент США Трамп арестован и ему "светит" 136 лет тюрьмы - в чем его обвинили?

Дональду Трампу по предъявленным ему обвинениям грозит до 136 лет тюрьмы
Такого не было никогда в истории: экс-президент США Трамп арестован и ему "светит" 136 лет тюрьмы - в чем его обвинили?

Фото: nczas.com

Накануне суд арестовал Дональда Трампа - бывшего президента США, и такое случилось впервые в истории. Издание Fox News подсчитало, что Трампу "светит" 136 лет тюрьмы по совокупности всех обвинений.

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации рабочей документации, в мошенничестве и намерении "совершить другое преступление", угрозах судам и правоохранителям в электронных письмах и выступлениях. Всего инкриминируется 34 пункта обвинения.

Прокурор заявил, что Трамп и его команда договорились в 2015 году сформировать схему подавления негативной информации, чтобы одержать победу на выборах в 2016 году. Сам экс-президент свою вину отрицает.

Ранее мы сообщали, что в США заявили, что ядерная война с РФ неизбежна.

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