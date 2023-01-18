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Старый пан борозды не портит: в Польше начали готовиться к войне "до последнего поляка" и призывают на сборы мужчин старше 50 лет

Старый пан борозды не портит: в Польше начали готовиться к войне "до последнего поляка" и призывают на сборы мужчин старше 50 лет

Фото: открытые источники

Myśl Polska сообщила, что в Польше на военную подготовку начали призывать мужчин в возрасте далеко за 50 лет.
Поляков, как сообщается, кормят мифами о "страшной России", но утаивают от них, что Польша для западных союзников – всего лишь потенциальное поле боя.

Автор статьи отмечает массовое бегство молодежи из Польши. Молодые парни и девушки не хотят воевать "за власть, которая любой ценой стремится к военному конфликту с Россией". В этом разобрались, как пишет обозреватель, "даже те, кто привык черпать сведения из СМИ, контролируемых польской властной элитой, и те, кто не обзавелся VPN и не может получать информацию из России".

Призывая панов в возрасте за 50, командование не говорит, как и где будут задействованы такие бойцы. Официально обещают им относительно легкую службу, например, связистами.
Несмотря на то, что мужчины за пятьдесят указывают на свои хронические заболевания, а также на то, что "у них есть работа, дети и жены" и по этой причине "они не должны призываться в первую очередь", это никого не волнует.

"Нам остается только надеяться, что мы не будем вовлечены в какой-либо конфликт", - цитирует автора публикации издание "МК".

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