Myśl Polska сообщила, что в Польше на военную подготовку начали призывать мужчин в возрасте далеко за 50 лет.

Поляков, как сообщается, кормят мифами о "страшной России", но утаивают от них, что Польша для западных союзников – всего лишь потенциальное поле боя.

Автор статьи отмечает массовое бегство молодежи из Польши. Молодые парни и девушки не хотят воевать "за власть, которая любой ценой стремится к военному конфликту с Россией". В этом разобрались, как пишет обозреватель, "даже те, кто привык черпать сведения из СМИ, контролируемых польской властной элитой, и те, кто не обзавелся VPN и не может получать информацию из России".

Призывая панов в возрасте за 50, командование не говорит, как и где будут задействованы такие бойцы. Официально обещают им относительно легкую службу, например, связистами.

Несмотря на то, что мужчины за пятьдесят указывают на свои хронические заболевания, а также на то, что "у них есть работа, дети и жены" и по этой причине "они не должны призываться в первую очередь", это никого не волнует.