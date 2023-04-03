"Путешественник во времени" из 2671 года предсказал скорую гибель сотен тысяч граждан США

"Путешественник во времени", утверждающий, что он прибыл в наше время из 2671 года, заявил, что скоро сотни тысяч граждан США погибнут. Причиной станет масштабное извержение вулкана. Об этом пишет Daily Star.

Эно Аларик известен тем, что он часто информирует о грядущих событиях. Он говорит, что для него это - прошлое, а для нас сейчас - будущее. Поскольку он сам, по его словам, прибыл сюда из 2671 года, чтобы предупреждать землян о самых значимых событиях.

Ранее Аларик говорил, что в 2023 году во льдах в апреле найдут бубонную чуму, она заразит 52 тысячи человек. 12 мая, считает он, будет найдено отлично сохранившееся яйцо динозавра. А в начале июня случится сильнейшее землетрясение, в результате которого в океане образуется впадина, превышающая по глубине Марианскую.

Сейчас Аларик уверяет, что 18 июля в США случится извержение супервулкана, и это станет причиной массовой гибели населения.

Есть и другие прознозы Аларика на текущий год. Так, он считает, что 24 августа найдут следы древней цивилизации в Южной Америке, 18 сентября в Африке появится суперисточник магнитного поля, и все компасы начнут вместо севера указывать африканское направление.