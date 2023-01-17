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Продюсер с Украины рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков

Продюсер с Украины рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков

Фото: peremogi.livejournal.com

Известный украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его наркозависимости.
Также Бардаш считает, что оставаться у власти Зеленскому остается совсем недолго. Своим мнением в интервью Youtube-каналу Tatarka FM.

Бардаш указал на мимику Зеленского, это, по его словам, наиболее яркое доказательство его наркозависимости.

"Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день", — отметил музыкант.

Он также добавил, что "тяжесть на лице" украинского лидера проявляется вовсе не из-за боевых действий, как считают некоторые. По его словам, президент беспокоится только о себе и не переживает за свой народ.
На помощь Зеленскому поставлена целая армия врачей, которые помогают ему и поддерживают его здоровье, чтобы не допустить гибели первого лица государства.

"Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и 95-й квартал", — подчеркнул продюсер.

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