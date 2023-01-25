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Постпред РФ при ООН Полянский нашел мистическую причину, по которой над Киевом кружат стаи черных воронов

Постпред РФ при ООН Полянский нашел мистическую причину, по которой над Киевом кружат стаи черных воронов

Фото: heywownews.com

Огромное количество ворон, которые кружат над Киевом, может быть вызвано антирелигиозными действиями властей Украины, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — написал зампостпреда.

Ранее украинские и мировые СМИ облетели кадры, на которых над столицей Украины кружат стаи черных птиц в огромных количествах.

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