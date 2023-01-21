Пошел против своих: Илон Маск назвал планы США по захвату Крыма "безжалостной эскалацией"

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск пошел против своих и жестко раскритиковал планы США помочь Киеву атаковать Крым. Ранее аналитики The New York Times заявили, что администрация Байдена признает, что Украине нужны дополнительные вооружения для удара по Крыму.

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал Маск в соцсети.

Идея американцев помочь Украине с атакой на крым не понравилась многим. Так, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.