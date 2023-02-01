Пока ВСУ гибнут на фронте, Зеленский играет в солдатиков: он объявил о новых кадровых перестановках
Фото: putin-today.ru
Украинский президент Владимир Зеленский, похоже, увлекся игрой в солдатиков: он заявил, что планирует новые кадровые перестановки после целой волны отставок.
"Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах", — заявил глава Украины.
22 января Зеленский также выступил с видеообращением, в котором дал понять, что предстоят связанные с этим серьезные кадровые перестановки.