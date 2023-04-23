Четверо из 11 пострадавших от наезда автомобиля на зрителей фестиваля воздушных змеев во Франции находятся в критическом состоянии

Во Франции, во время празднования фестиваля воздушных змеев, который ежегодно собирает сотни тысяч людей, произошла масштабная авария. Пожилой водитель на своем автомобиле наехал на толпу зрителей - пострадали по меньшей мере 11 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание 20 Minutes. Состояние 4 пострадавших оценивается как критическое.

Инцидент произошел накануне. 76-летний мужчина перепутал педаль тормоза с педалью газа. Машина сбила 11 человек. Четыре женщины в возрасте от 40 до 82 лет получили травмы головы - они находятся в критическом состоянии. Водитель получил лишь легкие травмы.

Предварительно известно, что водитель был трезв. К ответу могут призвать не только водителя, совершившего наезд на людей, но и местную полицию — за отсутствие должного контроля во время крупного мероприятия.