Отказался от Чемпионата Европы и пошел воевать: на Украине в зоне СВО убит олимпийский чемпион боксер Максим Галиничев

Украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации

Украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне проведения специальной военной операции, информацию об этом подтвердили в Федерации бокса Незалежной.

22-летний боксер погиб в Луганской области, других подробностей не приводится.

Весной прошлого года подающий большие надежды Галиничев отказался участвовать в чемпионате Европы и пошел добровольцем в ВСУ.

Галиничев был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года.