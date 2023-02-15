Они пыжатся, санкции придумывают, а Путин всего одним действием жестко посмеялся над США

The Sun: Владимир Путин всего одним действием жестко посмеялся над США

Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи государственной границы США стал определенным посланием Западу. Западный таблоид The Sun расценил это как издевку российского лидера Владимира Путина над американскими властями.

Обозреватели отмечают, что бомбардировщики "Медведь" над нейтральными водами Берингова моря - вряд ли случайность, это - целенаправленная демонстрация силы Путина. Пока США думают, какие еще санкции ввести против РФ, Путин всего одним жестом унижает и Байдена, и весь его аппарат вместе с Пентагоном, считают аналитики.

"Российские ядерные бомбардировщики "Медведь" летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", — сообщает обозреватель.

Отмечается, что Россия активизировала свои воздушные патрули еще до начала конфликта с Украиной. Количество вылетов увеличилось до шести раз.