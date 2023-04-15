Миллиардер Билл Гейтс внезапно назвал большой ошибкой массовую вакцинацию от коронавируса

Американский миллиардер Билл Гейтс внезапно разразился признанием: коронавирус оказался менее опасным, чем вакцина от него, а потому массовую вакцинацию от ковида лично он считает большой ошибкой.

"Мы совершили ужасную ошибку. Мы хотели защитить людей от опасного вируса. Но оказывается, вирус гораздо менее опасен, чем мы думали. И вакцина гораздо опаснее, чем кто-либо мог себе представить", - заявил Гейтс американским СМИ.

Гейтс обосновал свои слова тем, что от побочных действий препаратов умерли тысячи людей.

