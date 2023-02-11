МИД РФ заявил о готовности Москвы провести переговоры с Киевом, но без предварительных условий

МИД РФ: Россия готова провести с Украиной переговоры без предварительных условий по текущей ситуации

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, пишет ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда".

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - сказал Вершинин.

Осложняет ситуацию то, что решение о переговорах принимает не Киев, а Брюссель и Вашингтон.

"Во-первых, они [переговоры] уже были, вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос.