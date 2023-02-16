Крушение неизбежно: в США летом ожидается дефолт, весь мир "сотрясет" большой кризис

США рискуют столкнуться с дефолтом летом в 2023 году

Бюджетное управление Конгресса США предупредило о реальном риске дефолта в июле-сентябре 2023 года в случае, если потолок госдолга не будет повышен. Об этом пишет ТАСС.

"Бюджетное управление считает, что <…> Министерство финансов США исчерпало бы нынешние [чрезвычайные] меры, что наличные средства [на обслуживание долга] у него закончились бы между июлем и сентябре текущего года", — говорится в исследовании данного органа конгресса.

В управлении также прогнозируют, что дефицит госбюджета составит порядка $2 трлн в год в период с 2024 по 2033 год. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные отчета органа.

Ранее издание American Greatness писало, что растущий размер государственного долга США может привести к полному краху федерального бюджета страны. Следом при дефолте в США потянутся вспышки чудовищных кризисов в других странах, поскольку во многих экономиках задействована американская валюта.