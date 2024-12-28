«Крестный отец» ИИ: через 30 лет ИИ станет опасным для человечества

Профессор Джеффри Хинтон, один из ведущих ученых в области искусственного интеллекта, известный как «крестный отец» ИИ, предупреждает об угрозе, которую могут представлять для человечества быстро развивающиеся технологии.

Он считает, что в течение следующих тридцати лет искусственный интеллект может стать причиной катастрофических последствий для человеческой цивилизации.

По словам Хинтона, с вероятностью 10-20% искусственный интеллект достигнет такой мощности, что превзойдет человеческий разум и выйдет из-под контроля. Ученый отмечает, что человечество никогда не сталкивалось с угрозой в виде более умного существа. В истории редко встречались случаи, когда более разумное существо находилось под контролем менее разумного. В этом контексте, по мнению Хинтона, люди могут стать «младенцами» по сравнению с искусственным интеллектом.

Хинтон также подчеркивает, что такое быстрое развитие технологий стало неожиданностью даже для научного сообщества. Если еще несколько лет назад специалисты предсказывали подобное лишь в далеком будущем, то сегодня ИИ уже готов значительно изменить все сферы жизни, сообщает МЕДИАПОТОК.