"Как Европа укропов обидела": Зеленский пожаловался, что Киеву из ЕС прислали сломанную систему ПВО

Президент Украины Зеленский пожаловался на сломанную систему ПВО, которую Киеву прислали из Европы

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что одна из стран Европы прислала Киеву сломанную систему противовоздушной обороны. Какая именно страна решилась на невиданное кощунство - укропов обидеть - не сообщается. Зато Зеленский поведал, что пришлось постараться, чтобы ПВО починить, пишет Associated Press.

По утверждению Зеленского, ПВО меняли "снова и снова".

Но при этом он выразил благодарность за помощь Запада, не забыв отметить, что большая часть обещанной техники пока так и не пришла на Украину.

