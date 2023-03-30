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"Как Европа укропов обидела": Зеленский пожаловался, что Киеву из ЕС прислали сломанную систему ПВО

Президент Украины Зеленский пожаловался на сломанную систему ПВО, которую Киеву прислали из Европы
"Как Европа укропов обидела": Зеленский пожаловался, что Киеву из ЕС прислали сломанную систему ПВО

Фото: открытые источники

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что одна из стран Европы прислала Киеву сломанную систему противовоздушной обороны. Какая именно страна решилась на невиданное кощунство - укропов обидеть - не сообщается. Зато Зеленский поведал, что пришлось постараться, чтобы ПВО починить, пишет Associated Press.

По утверждению Зеленского, ПВО меняли "снова и снова".

Но при этом он выразил благодарность за помощь Запада, не забыв отметить, что большая часть обещанной техники пока так и не пришла на Украину.

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