"Испытание для всего мира": Джо Байден выступил перед Конгрессом в пафосном образе спасителя человечества

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу назвал спецоперацию России "испытанием на века" для США и всего мира.

"Она стала испытанием для Америки, испытанием для мира", — высказался президент.

С серьезным лицом президент США пообещал Украине всю возможную помощь, отметив, что будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Политологи уже высмеяли это обращение, отметив, что "спаситель человечества" явно умолчал, что теперь война на Украине будет вестись не только "до последнего украинца", но и "до последнего американца", поскольку помощь Украине явно наносит ущерб собственному народу Байдена.

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