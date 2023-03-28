"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Военкор Сладков проинформировал о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине

Известный российский военкор Александр Сладков проинформировал, что Северная Корев готова предоставить своих солдат для участия в специальной военной операции на территории Украины на стороне РФ. Но для этого решения необходимо одобрение со стороны Китая.

По его словам, КНДР поддерживает Россию и готова предоставить ей не менее 500 тысяч своих военнослужащих.

В Корее уже объявили мобилизацию добровольцев, и откликнулось людей больше, чем требуется - принято около 800 000 заявок от желающих отправиться на СВО. Помимо добровольцев, армия Северной Кореи готова отправить на Украину и кадровых военных-командиров.

"Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки", — заявил Сладков в своём YouTube-канале.

Однако есть важное условие: на создание КНДР частной военной компании на 500 тысяч человек ей требуется разрешение от Китая.