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"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Военкор Сладков проинформировал о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Фото: открытые источники

Известный российский военкор Александр Сладков проинформировал, что Северная Корев готова предоставить своих солдат для участия в специальной военной операции на территории Украины на стороне РФ. Но для этого решения необходимо одобрение со стороны Китая.
По его словам, КНДР поддерживает Россию и готова предоставить ей не менее 500 тысяч своих военнослужащих.

В Корее уже объявили мобилизацию добровольцев, и откликнулось людей больше, чем требуется - принято около 800 000 заявок от желающих отправиться на СВО. Помимо добровольцев, армия Северной Кореи готова отправить на Украину и кадровых военных-командиров.

"Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки", — заявил Сладков в своём YouTube-канале.

Однако есть важное условие: на создание КНДР частной военной компании на 500 тысяч человек ей требуется разрешение от Китая.

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