"И в Кремле это видят!": Владимир Зеленский заявил об отсутствии успехов и новых решений по поддержке Украины

Президент Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал отчаянное заявление. По его словам, принятие важных для Киева решений затягивается.

Нет успехов и новых решений по оказанию поддержки Украине.

"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", — возмутился он.

Зеленский перечислил в доказательство своих слов пять примеров. Так, он пожаловался, что до сих пор не получил западные самолеты и дальнобойные ракеты. Также посетовал, что новые санкции против РФ не приняты, хотя уже пора бы.

