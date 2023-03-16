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"Города потопит, люди вымрут от радиации": всего одно решение Путина о ядерных торпедах "Посейдон" вызвало настоящую панику в Британии

Daily Mail: решение Путина вооружить ВМФ торпедами "Посейдон" вызвало панику в Великобритании
"Города потопит, люди вымрут от радиации": всего одно решение Путина о ядерных торпедах "Посейдон" вызвало настоящую панику в Британии

Фото: bloomberg.com

В Британии впали в панические настроения после того, как российский президент Владимир Путин решил вооружить флот РФ торпедами "Посейдон". Британское издание Daily Mail и приглашенные эксперты пришли к выводу, что ядерная торпеда "Посейдон" способна за считанные минуты разрушить прибрежные города Британии, а потом еще вызвать радиоактивные наводнения, которые докатятся и до Лондона.

Так, эксперт по ядерному оружию из Лестерского университета Эндрю Футтер предположил, что торпеда может нанести ущерб, если она будет нести мегатонную боеголовку.

"Если бы крупное ядерное устройство было взорвано в устье Темзы или вблизи него, прилив в Темзе мог бы подойти к зданиям, и миллионы людей потенциально могли бы погибнуть в результате взрыва. Был бы большой ущерб", — сказал он.

По мнению эксперта по безопасности из Королевского колледжа Лондона Рода Торнтона, запуск "Посейдона" может создать цунами. Он отметил, что подобная волна может стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

Ранее мы сообщали, что министр обороны РФ Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином.

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