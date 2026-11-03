Экономика

Казанцам стоит проверить участки до 5 ноября: с 2027 года налог на землю вырастет вдвое

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 2027 года в Татарстане вырастет земельный нал...

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Владельцы земельных участков в Татарстане столкнутся с заметным ростом налога на землю с 1 января 2027 года. Причина — завершившаяся переоценка кадастровой стоимости, которая в среднем по республике выросла на 35,5%, а в Казанской агломерации — на 76%. Особенно ощутимо это для владельцев участков под ИЖС и многоквартирные дома в пригородах Казани: их кадастровая стоимость увеличилась почти вдвое, что автоматически приведет к удвоению налоговых платежей.

Существенно подорожали и земли промышленного назначения, особенно в Лаишевском и Зеленодольском районах, где рост в некоторых случаях превысил 300–500%. Эксперты предупреждают о возможных перекосах: из-за автоматизированной методики стоимость похожих участков в одном поселке может отличаться в 1,5–2 раза. В ряде случаев система исправила старые ошибки, увеличив стоимость земли с копеек до тысяч рублей за квадратный метр, что создает риски необоснованного завышения платежей для добросовестных собственников.

До 5 ноября Центр государственной кадастровой оценки РТ принимает замечания к проекту отчета. Собственникам нужно найти свой участок на сайте ведомства, проверить характеристики и расчеты. Если площадь или вид использования указаны неверно, следует подать официальное замечание с приложением документов. Пропустив срок, оспорить стоимость можно будет только через суд, что потребует затрат на независимую экспертизу. По оценкам экспертов, судебное оспаривание имеет смысл лишь при превышении кадастровой стоимости над рыночной на 35–55% и более.

Бюджет республики ожидает дополнительный приток около 3,5 миллиарда рублей. Бизнес уже предупреждает, что рост налогов на землю и аренду неизбежно приведет к увеличению цен на услуги и товары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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