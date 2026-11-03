АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 3 квартала 2026 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 9 месяцев текущего года. Проведенные за отчетный период мероприятия способствовали сохранению жизни и здоровья работников, обеспечению условий для безопасной и эффективной работы персонала, соблюдению требований промышленной безопасности.

Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Выполнены реконструкция систем отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения, оснащение рабочих мест системами местного освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений. Приобретены приборы контроля и сигнализации уровней ПДК, средства индивидуальной защиты, спецодежда и обувь.

Организовано теоретическое и практическое обучение в области охраны труда, периодический медицинский осмотр и профилактическая вакцинация.

В июне текущего года ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» был проведен ресертификационный аудит систем экологического и энергетического менеджмента, а также менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения.

В июле решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений АО «Транснефть – Прикамье» стало победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

В сентябре специалисты по охране труда приняли участие в открытом интеллектуальном турнире «Цифровая Олимпиада по охране труда», проводимом в рамках 30-й Международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда», а в октябре 50 специалистов по охране труда показали свои знания в рамках Всероссийского тестирования по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе-2026».

Традиционно предприятие стало участником Всероссийской недели охраны труда в Сочи – центральной площадки по обсуждению актуальных тенденций в области охраны труда.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.