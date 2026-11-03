В Набережных Челнах переобуть авто стало дороже на пятую часть

Сезонная смена шин в Набережных Челнах обойдется автовладельцам заметно дороже, чем год назад. Комплексный шиномонтаж для колес диаметром R-14 и R-15 теперь стоит в среднем 2 750 рублей, а для R-17 — около 4 000 рублей. В цену входит снятие, установка и балансировка всех четырех колес.

Диапазон цен в разных сервисах города варьируется: для небольших колес услугу предлагают за 2 500–3 000 рублей, для более крупных — за 3 900–4 100 рублей. Если у водителя есть второй комплект колес на дисках, можно сэкономить: переобувка без балансировки обойдется от 1 800 рублей для R-14 и от 2 900 рублей для R-17.

За год расценки выросли примерно на 20%. Прошлой осенью комплексная замена колес R-14 стоила от 2 000 до 2 520 рублей. По сравнению с весной этого года цена также поднялась: тогда услуга обходилась в среднем в 2 580 рублей, теперь — на 6–7% дороже. Данные приводит издание «Челнинские известия».