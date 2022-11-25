Генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что Украину ждет "ужасающая" зима

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает "ужасающим" начало этой зимы для Украины. По его словам, на предстоящей 29 ноября встрече сленов Альянса в Бухаресте будет принято решение о расширении помощи Украине в части "нелетальной" поддержки - зимние вещи, горючее, лекарства, продовольствие.

"Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины. ... Мы все платим цену",— сказал генсек альянса, его цитирует РИА Новости.