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"Это хуже ядерной бомбы!": и Запад, и Россия оказались перед лицом новой страшной угрозы

РИАН: человечеству угрожает то, что похуже ядерной бомбы
"Это хуже ядерной бомбы!": и Запад, и Россия оказались перед лицом новой страшной угрозы

Фото: открытые источники

Человечество оказалось под угрозой из-за больших успехов в разработках ИИ. Искусственный интеллект и нейросети могут быть опаснее для мира, чем ядерная бомба.

ВЦИОМ выяснил у россиян, чувствуют ли они угрозу от ИИ.

Оказалось, что большинство опасаются не восстания агрессивных машин, как в "Терминаторе", а того, что роботы заменят их в работе, и люди останутся не у дел. При самом плохом сценарии, считают аналитики, без работы из-за развития ИИ могут оказаться 300 миллионов человек на планете.

Илон Маск и еще 1000 специалистов в области ИИ выступили с открытым письмом, в котором потребовали прекратить на время самообучение нейросетей, они увидели в этом угрозу человечеству.

РИА Новости приводят слова инвестора Силиконовой долины Аррама Сабети. Он проинформировал, что многие специалисты в сфере ядерной энергетики утверждают о большой опасности от ИИ, которая приведет мир к "чрезвычайной катастрофе".

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